صور الإرهابيين الذين تم القبض عليهم في جيجل

نشرت وزراة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، صور للإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم في جبال زيامة المنصورية بجيجل.

ويتعلق الأمر بالإرهابي “هـ.عبد الحكيم” المكنى “عبد النصير جمال”، “م. محمد أرزقي” المكنى “عمي السعيد ” و”ع. هشام” المكنى “معاذ”.

وتمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي خلال العملية، من استرجاع 3 أسلحة من نوع كلاشنيكوف و5 مخازن و155 طلقة.

ونظارة ميدان و3 هواتف نقالة والعملية لا تزال متواصلة لدك معاقل الإرهاب.