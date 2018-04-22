صور الإرهابيين الذين تم القبض عليهم في جيجل

نشرت وزراة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، صور للإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم في جبال زيامة المنصورية بجيجل.
ويتعلق الأمر بالإرهابي “هـ.عبد الحكيم” المكنى “عبد النصير جمال”، “م. محمد أرزقي” المكنى “عمي السعيد ” و”ع. هشام” المكنى “معاذ”.
وتمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي خلال العملية، من استرجاع 3 أسلحة من نوع كلاشنيكوف و5 مخازن و155 طلقة.
ونظارة ميدان و3 هواتف نقالة والعملية لا تزال متواصلة لدك معاقل الإرهاب.
التعليقات (3)
هذه خنازير وليست بشر … اكشفوا على وجوه المجرمين لتعرفهم الناس ..لماذا تخفون وجوههم كل مرة اتتعاطفون مع المجرمين ام ماذا ….
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي وطننا العزيز وأن يهلك هذه الشرذمة وأن يجعل كيدهم في نحورهم ؛هؤلاء الخارج هم كلاب النار روية فيهم الأحاديث أكثر من أي فرقة أخرى فهم والإخوان خلف كل شر.
الخوارج التكفريين الإرهاب الدواعش. كلاب النار بنص الحديث .نحن معشر السلفيين في الجزائر نتبرأ من هذه الشرذمة المفسدة في الأرض. ونبشر الجيش الوطني الشعبي الجزائري والدرك والوطني والشرطة. بحديث الرسول عليه السلام .طوبى لمن قتلهم وقتلوه.