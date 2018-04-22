صور الإرهابيين الذين تم القبض عليهم في جيجل

أخبار الجزائر
  • -
  • 3
صور الإرهابيين الذين تم القبض عليهم في جيجل
بقلم عمر تدريست

نشرت وزراة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، صور للإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم في جبال زيامة المنصورية بجيجل.

ويتعلق الأمر بالإرهابي “هـ.عبد الحكيم” المكنى “عبد النصير جمال”،  “م. محمد أرزقي” المكنى “عمي السعيد ” و”ع. هشام” المكنى “معاذ”.

وتمكن أفراد الجيش الوطني الشعبي خلال العملية، من استرجاع 3 أسلحة من نوع كلاشنيكوف و5  مخازن و155 طلقة.

ونظارة ميدان و3 هواتف نقالة والعملية لا تزال متواصلة لدك معاقل الإرهاب.

طالع أيضا

التعليقات (3)

  • بوكوحرام

    هذه خنازير وليست بشر … اكشفوا على وجوه المجرمين لتعرفهم الناس ..لماذا تخفون وجوههم كل مرة اتتعاطفون مع المجرمين ام ماذا ….

  • ORANI

    نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي وطننا العزيز وأن يهلك هذه الشرذمة وأن يجعل كيدهم في نحورهم ؛هؤلاء الخارج هم كلاب النار روية فيهم الأحاديث أكثر من أي فرقة أخرى فهم والإخوان خلف كل شر.

  • سلفي العقيدة

    الخوارج التكفريين الإرهاب الدواعش. كلاب النار بنص الحديث .نحن معشر السلفيين في الجزائر نتبرأ من هذه الشرذمة المفسدة في الأرض. ونبشر الجيش الوطني الشعبي الجزائري والدرك والوطني والشرطة. بحديث الرسول عليه السلام .طوبى لمن قتلهم وقتلوه.

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital