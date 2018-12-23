صور مؤثرة.. أم عياش تزور مكان سقوط ابنها وتبكي بحرقة

زارت والدة عياش الشاب المتوفى في بئر قرية أم الشمل ببلدية الحوامد في المسيلة موقع البئر الذي قضي فيه إبنها نحبه.

وبكت أم عياش بحرقة على فراق إبنها، وظهرت على ملامح الأم التي بلغت من العمر عتيا، ملامح الاسى والحسرة.

لكنها كانت تشكر أفراد الحماية المدنية والمواطنين الذين شاركوا في عملية الإنقاذ.

كما بدت مظاهر الحزن والأسى جلية على وجوه من كان في المكان من أفراد الحماية المدنية وسكان القرية والمواطنون.

حيث ذرف الكثير منهم دموع الأسى والحزن، التي كانت تنهمر على وجوه الشباب والشيوخ والأطفال ممن عرف الفقيد ومن لم يعرفه.