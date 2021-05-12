صويلح يهنىء الجزائريين بعيد الفطر ..”شكرا شكرا شكرا لكم على الدعم والمساندة محبتكم  هي زادي”

هنأ الفنان القدير صالح أوڨروت من مكان علاجه بفرنسا الجزائريين بمناسبة عيد الفطر المبارك “كل عام وانتم بخير”.

وكتب الممثل صويلح تغريدة عبر صفحته على الفيسبوك بمناسبة العيد قائلا: “كل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك احبتي”

كما شكر مجبيه على دعمهم ومساندتهم له في مرضه وقال “شكرا شكرا شكرا لكم على الدعم والمساندة محبتكم هي زادي”

وبخصوص برنامج علاجه قال صويلح ” سوف اباشر العلاج الاسبوع القادم بعد اتمام كل الفحوصات اللزمة ان شاء الله”

وإختتم ممثل الكبير “الشافي هو الله سبحانه .. دعواتكم”