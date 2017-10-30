صيدال يتوجّه إلى “البيوتكنولوجيا” لإنتاج الأدوية

شدّد المدير العام لمجمّع صيدال “ياسين تونسي”، على ضرورة التوجه إلى صناعة الأدوية بطريقة بيوتكنولوجية، والتحضير لأرضيتها.

مؤكّدا أنّ الجزائر تملك مؤسسات وإطارات جامعيّة وطاقات قادرة على الإستثمار في هذا المجال.

معلنا عن الشروع في إنجاز مصنع لإنتاج الأنسولين، سيدخل حيّز التنفيذ في 2018.

إضافة إلى مباحثات مع شركاء للدخول في مجال البيوتكنولوجيا التي تعتبر مستقبل الصناعة الصيدلانية.

وأضاف تونسي، أنّ الجزائر تستهدف الأسواق الإفريقية والعربية لتصدير أدوية صيدال، وليس لتلبية احتياجات السوق الوطنية.

كاشفا عن 150 مشروع في مجال الصناعات الصيدلانية خارج المجمّع.