صيدلي للنهار أون لاين..بعض الأدوية العقلية بالجزائر غير موجودة في قائمة منظمة الصحة العالمية

قال أحد الصيادلة المضربين، إن بعض الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية،التي تدخل الجزائر،غير موجودة في القائمة التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

وطالب المتحدث في تصريح للنهار اون لاين، من وزارة الصحة، بضبط قائمة الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية.

وعرفت الدعوة للإضراب استجابة واسعة من قبل الصيادلة الذي يبلغ عددهم 10 آلاف صيدلي عبر 48 ولاية.

وكان مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، قد أعلن عن إضراب، اليوم من الساعة الثامنة صباحا إلى منتصف النهار في مرحلة أولى.

وعرفت ولاية عين تموشنت، من جهتها، إضراب كلي للصيادلة بمجموع 196 صيدلية.