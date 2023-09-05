صيود: “حافظنا على جاهزية ملاعب قسنطينة خدمة للرياضة وكرة القدم الجزائرية”

أبرز والي ولاية قسنطينة، عبد القادر صيود، المجهودات المبذولة، للحفاظ على جاهزية ملاعب الولاية، لوضعها تحت تصرف المنتخب الوطني.

وصرح صيود، لتلفزيون “النهار”: “قسنطينة تملك مرافق رياضية عديدة، تتطلب صيانة، وتمكنا بفضل المتبعة الدورية، من المحافظة على الملعب الرياضي، والملاعب الملحقة”.

كما أضاف: “نتقدم بالشكر للعمال القائمين على صيانة هذه الملاعب، والذين تمكنوا من المحافظة على جاهزيتها رغم الحرارة العالية التي يشهدها فصل الصيف”.

وختم عبد الحق صيود: “اليوم قسنطينة تقدم هذه الملاعب للمنتخب الوطني، خدمة للرياضية، وكرة القدم الجزائرية”.

يذكر أن المنتخب الوطني يخوض تربصه الحالي بملعب “حملاوي” بقسنطينة، لعدم جاهزية ملاعب المركز التقني بسيدي موسى.