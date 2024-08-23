صُور صادمة.. إحتجاز رهائن وسقوط قتلى بسجن روسي

لقي شخصين حتفهما، وأصيب آخرين، إثر عملية إحتجاز رهائن داخل سجن في مقاطعة فولغوغراد الروسية اليوم الجمعة.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، قالت المصلحة الفدرالية الروسية لتنفيذ العقوبات إن عددا من المدانين في السجن رقم 19 قاموا خلال اجتماع للجنة التأديبية، باحتجاز موظفي السجن كرهائن.

ووفقا للبيانات الأولية، فقد تم احتجاز أربعة رهائن، وهناك قتيلان هما موظف في السجن وسجين. كما أصيب 3 أشخاص آخرين بينهم موظفون وسجناء.

وتم نقل ثلاثة مصابين من موظفي السجن إلى قسم العناية المركزة بالمستشفى.

وذكرت بعض وسائل الإعلام أن محتجزي الرهائن يطالبون بمروحية ومليوني دولار.

والمشتبه بتورطهم في الاعتداء على موظفي السجن، هم 4 سجناء في العشرينات من أعمارهم، اثنان منهم من مواليد طجيكستان وآخران من مواليد أوزبكستان.

وحكم على المشتبه فيهم، في 2019 و2022 و2023 بما يتراوح بين 6 و8 سنوات في السجن. بتهم تتعلق بتجارة المخدرات وتعمد إلحاق الأذى الجسدي الخطير.

هذا وتم تشكيل لجنة خاصة في المكتب المركزي لدائرة السجون الفيدرالية، توجه أعضاؤها إلى فولغوغراد لإجراء تحقيق في الحادث.

كما رفعت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية في ما يتعلق بحادث احتجاز الرهائن.

وتداولت صفحات الإنترنت صور يعتقد أنها للسجناء الذين احتجزوا الرهائن في أحد سجون فولغوغراد.

مُحتجزو الرهائن أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش

وفي تسجيل فيديو متداول أعلن المجرمون ولاءهم لتنظيم داعش الإرهابي.وزعموا أن عملية احتجاز الرهائن جاءت انتقاما لمنفذي الهجوم الإرهابي على مركز “كروكوس” للحفلات بضواحي موسكو في مارس الماضي الذي خلف مئات المدنيين بين قتيل وجريح.

ونفى المهاجمون ما شاع في وسائل الإعلام حول مطالبتهم بمليوني دولار وطائرة مروحية. مشيرين إلى أن مطلبهم هو استبدال رهينة جريح بآخر.