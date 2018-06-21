تمكن عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لأمن دائرة فرندة ولاية تيارت، من حجز كمية من المشروبات الكحولية على متن سيارة صاحبها بصدد ترويجها بطريقة غير شرعية

بعدما وردت معلومات إلى المصلحة مفادها قدوم سيارة من نوع “مازدا” من بلدية تاخمارت، محملة بكمية من المشروبات الكحولية، بإتجاه بلدية فرندة

يقودها المسمى ( م، ب 33 سنة ) ،و إستغلالا للمعلومات تم وضع نقطة مراقبة بمدخل مدينة فرندة ، ليتم على إثرها توقيف المركبة المشبوهة.

وعند تفتيشها ضبط بصندوقها الخلفي على كمية من المشروبات الكحولية ، حيث قدرت الكمية المحجوزة بـ 586 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام.

بعد إتمام مجريات التحقيق ،تم تقديم المتورط أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فرندة بتهمة حيازة ونقل قصد البيع والمتاجرة في المشروبات الكحولية بدون رخصة