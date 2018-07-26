ضبط مركبتين محملتين بـ 18 قنطار من اللحوم الفاسدة في بجاية

حجزت شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية بجاية، كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة، كانت موجهة للمستهلك.

وقدرت الكمية بـ 1800 كلغ من اللحوم غير صالحة للإستهلاك، تم حجزها ببئر السلام في بجاية.

وتم حجز الكمية، بعد توقيف مركبتين تجاريتين معبّئتين باللحوم البيضاء غير خاضعة لشروط المراقبة من طرف الطبيب البيطري.

وكانت المركبة الأولى تحمل 1400 كلغ لمالكها المدعو “م.ي”،والمركبة الثانية كانت تحمل كمية تقدر بـ 400 كلغ ملك للمدعو “م.ج”.

وحولت الكمية المحجوزة إلى المذبح البلدي، أين تم إتلافها بحضور مالكيها.

فيما تم استدعاء المتورطين في القضية، قصد إستكمال الإجراءات القانونية.