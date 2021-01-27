ضبط 20 طنا من الأدوية منتهية الصلاحية بمستودعات في وهران

حجزت عناصر من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببن فريحة بوهران كمية معتبرة من الأدوية الصيدلانية المنتهية الصلاحية.

وذلك خلال مداهمة لثلاثة مستودعات ببلدية بن فريحة، أين تمت هذه العملية على اثر معلومات تفيد بتحركات مشبوهة على هذه المستودعات.

ليتم مباشرة جملة من التحريات والتحقيقات، تبعتها عمليات مراقبة وترصد حيث وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية.

مع اسنصدار اذن من وكيل الجمهورية بتفتيش المستودعات، تم ضبط كمية معتبرة من النفايات الخطيرة.

أين تتمثل في 20 طنا من الادوية المنتهية الصلاحية كانت مخزنة بطريقة غير قانونية.

وبعد معيانتها تبين انها منتهية الصلاحية منذ سنة 2008 إلى غاية 2017.

ليتم إنجاز ملف قضائي ضد صاحب البضاعة سيحال بموجبه امام الجهات القضائية للبث في قضيته.