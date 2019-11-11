ضحيتان إثر حادث انقلاب سيارة في اولاد فايت بالعاصمة

أصيب، فجر اليوم الاثنين، شخصان، إثر حادث مرور على مستوى منطقة الرياح الكبرى باولاد فايت العاصمة.

ووقع الحادث، الذي تمثل في انقلاب سيارة، فجر اليوم، بالطريق السريع زرالدة-بن عكنون.

وخلف الحادث إصابة شخصين بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهما على إثرها الى مستشفى بني مسوس بالعاصمة لتقلي العلاج.

وتشهد العاصمة، منذ ليلة أمس الاحد، تساقط لأمطار رعدية غزيرة، ما يتوجب أخذ الحيطة والحذر من قبل مستعملي الطرقات.