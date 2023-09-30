ضربه بـ”البالة”.. شخص ينهي حياة شقيقه إثر خلاف عائلي في عين الدفلى

شهد حي السلام بخميس مليانة، جريمة قتل مروعة ذهب ضحيتها شخص يبلغ من العمر 69 سنة.

كما وقعت الجريمة، صباح اليوم في حدود الساعة الخامسة والنصف صباحا، على إثر خلاف عائلي. أين أقدم شقيق الضحية على ضربه بواسطة رفش “البالة” على مستوى الرأس، ليرديه قتيلا.

وتم تحويل الضحية المتوفاة، إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى خميس مليانة.

توقيف الجاني

وتمكن عناصر الأمن الحضري الخامس، بخميس مليانة، في وقت قصير، من توقيف الجاني.

صادم.. العثور على جثث 3 أفراد من عائلة واحدة مذبوحين بعين الدفلى

إهتز حي بوراس بمليانة ولاية عين الدفلى على وقع جريمة قتل شنعاء راح ضحيتها 3 أفراد من عائلة واحدة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة بمليانة في عين الدفلى.

حيث تم العثور عليهم مذبوحين داخل منزلهم العائلي بحي بوراس. ويتعلق الأمر برب العائلة وزوجته وابنتهما.