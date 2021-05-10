ضيافات يشرف على حفل تضامني لفائدة الأطفال الأيتام والمعوزين

أشرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم ، سهرة أمس الأحد، على حفل تضامني خيري.

وتم تنظيم هذ الحفل على شرف الاطفال الايتام والمعوزين بتطوع من مؤسسات مصغرة تنشط في مجال الخياطة والطرز و صناعة الاحذية، وكذا حياكة الجوارب بفندق “le Beau Rivage Bleu Ain Benian، من تنظيم الوكالات الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية لولاية الجزائر تحت رعاية الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للشراقة، وبمشاركة الجمعية الوطنية لفنون الطبخ والتنشيط السياحي.

وعاين الوزير المؤسسات المصغرة العارضة واستمع اليهم مبديا إعجابه بهذا النشاط الخيري التضامني الذي يجسد المسؤولية الاجتماعية التي تندرج ضمن المقاربة الإقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها وتشجيع هذه المؤسسات المصغرة باعتبارها نماذج حية تدعو الى دعم روح المقاولاتية وتقويتها.

وعلى هامش التظاهرة تم تنظيم إفطار جماعي لعائلات الأطفال الأيتام والمعوزين كما تم تكريم أطفالهم من طرف الوزير.