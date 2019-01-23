طائرات”مسيرة” تعلق رحلات أكبر مطار أميركي

كشفت تقارير إدارة طيران الاتحادية الأميركية، عن رصد طائرتين مسيرتين شمالي ولاية نيوجيرسي.

أوقفت مؤقتا الرحلات القادمة إلى مطار نيوارك ليبرتي الدولي، قبل استئناف العمليات بشكل طبيعي لاحقا.

وذكرت إدارة الاتحادية أنه تمت إحالة المعلومات بشأن رصد الطائرتين المسيرتين إلى سلطات إنفاذ القانون.

وباتت مشكلة تأثير الطائرات المسيرة، على حركة النقل الجوي التجاري أكثر إلحاحا.

بعد تقارير عن رصد طائرات دون طيار في المملكة المتحدة، أثرت على حركة النقل الجوي.

وفي وقت سابق تعطلت بشدة الحركة في مطار جاتويك و هيثرو ثاني أكثر مطارات لندن ازدحاما.

ما جعل المطاران يضطران لطلب تكنولوجيا عسكرية مضادة للطائرات المسيرة (بدون طيار).