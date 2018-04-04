طائر الأبابيل حقيقة وليس خرافة

بعد أن عثر أحد المواطنين على طائر الأبابيل بمنزله في ولاية ورقلة، كثر الكلام بأن هذا الطائر غير موجود وهو خرافة لا غير.

وكشف الطبيب البيطري حسان حجيرة، خلال اتصال هاتفي بقناة “النهار”، أنّ طائر الأبابيل ليس خرافة، وإنما هو طائر موجود لكنه نادر.

وقال حسان حجيرة، أن طائر الأبابيل يعيش في السماء ويأكل في السماء وينام في السماء وهذا الأمر الذي جعله غريب عن مجتمعنا.

وأضاف حسان، أن وجود هذا الطائر في الصحراء ليس غريب، لأنه يحب المناخ الجاف.

وأوضح، أن احتكاك الطائر بالمجتمع نادر، لكونه لا ينزل إلى الأرض، إلا من أجل التكاثر وبناء الأعشاش.

وذكر حسان حجيرة، أنه تم العثور على طائر الأبابيل في تركيا وفي الصحراء الأمريكية منذ سنوات .

وقال انه في الصحاري نعثر عليه بسهوله.

ويتصف طائر الأبابيل بالوفاء، لأنه إذا توفى الزوج أو الزوجة يبقى وفي لها.