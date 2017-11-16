طاقم ماجر مُهدد بفُقدان أحد أعضائه !!

يتجه الطاقم الفني للخضر، لفقدان أحد أعضائه، حيث أشارت العديد من المصادر بأن مُدرب الحُراس، عزيز بوراس يُفكر في الإستقالة.

ولم يكن المدرب السابق لحُراس “سوشو”، راضيا بوضعيته بعدما وجد نفسه يعمل في نفس المنصب رفقة الوافد الجديد، محمد حنيشاد.

وإضافة الى هذا، فإن التقني دخل “حربا باردة” مع الناخب الوطني، رابح ماجر بخصوص تحديد إسم الحارس الأساسي أمام نيجيريا.

وكان مُدرب الحُراس، راغبا في منح الثقة لصالحي أمام “النسور الممتازة” ولكن ماجر أصر على شاوشي، وفرض منطقه على مُساعده.

ويشعر بوراس بأنه غير مرغوب فيه، كونه محسوبا على طاقم “ألكاراز” ولم يكن يدخل ضمن خيارات صاحب الكعب الذهبي.