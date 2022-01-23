قناة النهار طالع هابط: النوي يثمن قرارات الحكومة برفع أسعار القمح والشعير بقلم النهار أونلاين نشر في 23 جانفي 2022 - 21:11 شارك غرِّد أرسل 121 0 طالع هابط: النوي يثمن قرارات الحكومة برفع أسعار القمح والشعير إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/t1Nj7 اقرأ أيضا نشرية خاصة: ثلوج كثيفة تصل إلى 15 سم على هذه الولايات الوطني 05 جانفي بعد تلقي محرز معاملة أسطورية بالكاميرون.. شعيب يضرب المثل بمارادونا الرياضة 12 جانفي جزائريون: سيد علي شاب جزائري تفنن في تحضير أطباق مميزة قناة النهار 05 جانفي أختي تعيش في مشاكل وخصام زوجي ما أثر على المستوى الدراسي لأطفالها قناة النهار 23 جانفي زين عامر يرد على جليط والتوانسة "كلام شوارع ويتلهاو بالمنتخب ديالكم" الرياضة 13 جانفي %آلو فارس: فطيرة بالسلق واللحم المفروم غريبية بالكاكاو ناجحة 100 قناة النهار 23 جانفي مع سوء الأحوال الجوية..40 وفاة خلال أسبوع قناة النهار 09 جانفي مصطفى هيمون: مرتي درتلها تشحيحة على شكل بيدون باش نعاونها قناة النهار 06 جانفي النهار ترصد مشاهد لتساقط الثلوج بأعالي جبال الضاية بسيدي بلعباس قناة النهار 06 جانفي وهران : زيت المائدة ..رفع طاقة الإنتاج لتغطية العجز والطلب قناة النهار 11 جانفي