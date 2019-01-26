طاهر شريف الوزاني: ” هشام يعيش وحده في العاصمة…ربما سببه رفقاء السوء”

برأ اللاعب الدولي السابق الطاهر شريف الوزاني إبنه هشام من تهمة تعاطي مخدر الكوكايين، عقب ثبوث تناوله مواد محظورة.

وتحدث المدرب السابق لفريق شباب بلوزداد عن قضية إبته خلال تصريح حصري لقناة النهار موضحا:

“إبني خضع لفحص المنشطات خلال الداربي، طلبت منه توضيحات حيث أخبرني أنه يتناول مواد منومة، لأنه يعاني من قلة النوم”.

” كان قد خضع لعملية جراحية، وتلقى نصائح من طرف بعض الأطراف بهذا الدواء، للتخفيف من الآلام ولا أعلم بما يحد”

وأَضاف:”تفاجئت، هشام لا يعرف الأدوية، ربما” الخلطة” هؤلاء اللاعبين لا يمكن التحكم فيهم، فهو يعيش لوحده في العاصمة”.

“لم أشاهد إبني يتعادى الكوكايين..لمذا يقوم بذلك، فهو لا ينقصه أي شيء وانا سأقف معه إلى آخر الطريق”.