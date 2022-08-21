طباعة كتب مدرسية جديدة.. وبيعها يكون بسندات خاصة

أعلنت وزارة التربية الوطنية، عن قيام الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بطبع نسخة ثانية طبق الأصل للكتاب المدرسي تحمل وسما خاصا بها على الغلاف “كتابي”، يميزها عن الكتب السابقة التي تم طبعها وتوزيعها.

تخص سنوات الثالثة والرابعة والخامسة

وتخص الطبعة الجديدة جمع كتب السنة الثالثة والرابعة والخامسة من التعليم الابتدائي، باستثناء كتب النشاطات.

وعليه، أمرت الوزارة بتوزيع النسخة الثانية من الكتب المدرسية على المدارس الابتدائية وفق تعداد التلاميذ المتمدرسين، وهذا قبل الدخول المدرسي 2022 / 2023.

متوفرة على مستوى الابتدائيات وتحمل وسم “كتابي”

للإشارة، فإن الكتب المدرسية التي تحمل وسم “كتابي” على الغلاف تخضع لتسيير خاص بها، وذلك بإعداد رزنامة التوزيع بالتنسيق مع مديرية التربية وموافاتها بها من أجل المتابعة وتسلم المدارس الابتدائية بسندات خاصة، حسب تعداد التلاميذ، بإضافة ما يقارب 5 بالمائة، وترسل وضعية تعداد التلاميذ لكل ولاية من طرف المديرية التجارية، كما أنها لا تباع في أي إطار كان، ويجب أن يتم إعداد ملف خاص بالعملية.

وبالنسبة للأسعار، فإنها ستباع بنفس سعر الكتب القديمة من دون أي زيادة في السعر.

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد طمأن أولياء التلاميذ، بأن أسعار الكتب ستبقى على حالها، ولن تكون هناك زيادات في الأسعار، بالرغم من ارتفاع أسعار الورق.

وقال وزير التربية إنه على الرغم من أن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، هو ديوان تجاري، أي يخضع للعرض والطلب، إلا أنه يبقى دائما تابعا لوزارة التربية ويخضع لأوامر الوزارة، أين تم إسداء تعليمات بعدم رفع أسعار الكتب والإبقاء على الأسعار العادية المعتمدة.

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