خفر السواحل الليبي ينقذ 119 مهاجرا غير شرعي

تمكن خفر السواحل الليبية، اليوم الثلاثاء، من إنقاذ 119 مهاجرا غير شرعي، في عمليتين منفصلتين غرب عاصمة ليبيا طرابلس.

وقال المتحدث باسم البحرية الليبية، إن دورية لحرس خفر السواحل أنقذت 98 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي تعطل محركه وسط أجواء بحر مضطرب.

وأضاف العميد قاسم أن “العملية تمت في أجواء كادت تتسبب في غرق قارب المهاجرين، وأشار إلى أنهم من جنسيات إفريقية مختلفة.

وتابع أن خفر السواحل نفذ عملية ثانية تم نتيجتها إنقاذ 21 مهاجرا قبالة ساحل مدينة صبراتة.

وأوضح المتحدث باسم البحرية الليبية أن المهاجرين هم 17 بنغاليا و4 مصريين.

وتم نقل جميع المهاجرين، الذين جرى إنقاذهم في العمليتين، إلى قاعدة طرابلس البحرية،

ومن ثم تسلميهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بتاجوراء بضواحي العاصمة، يضيف المتحدث.