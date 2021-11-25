طرقات مقطوعة وأحياء سكنية تغمرها سيول الأمطار بوهران

في تدخلات للوحدات الحماية المدنية بفعل الإضطرابات الجوية وسيول للأمطار التي شهدتها ولاية وهران تم امتصاص المياه المتراكمة على مستوى الطريـق الوطني رقم 11 وتحديدا بالقرب من محور الدوران المشتلة.

وكذا بمحور الدوران المرشد بالقرب من مقر متعامل الهاتف النقال اوريدو، قسما قامت ذات العناصر بعملية امتصاص مياه الأمطار المتراكمة بالقرب من المنطقة الصناعية بحاسي عامر وبالقرب من متوسطة حاسي عامر.

هذا وقد تسببت سيول الأمطار في أقل من 12 ساعة في ارتفاع منسوب المياه على مستوى بعض الطرقات والمجمعات السكنية التي غمرتها بفعل انسداد البالوعات وقنوات الصرف. خصوصا بشرق المدينة َوتحديدا ببلدية بئر الجير بحي 5100 مسكن بالقطب الحضري الجديد ببلقايد.

اين اشتكى قاطنو من تكرر المشكل كل فصل شتاء أمام تجمع سيول الأمطار التي حركتهم من الخروج من منازلهم. والتحاق أبنائهم المتمدرسين بمؤسساتهم التربوية رغم عديد المراسلات إلى السلطات المحلية بضرورة حل المشكل الذين يعانون منه منذ 2016.