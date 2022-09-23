قناة النهار طفل عاشق لبلايلي يتفائل بفوز المنتخب الوطني أمام غينيا بقلم قناة النهار نشر في 23 سبتمبر 2022 - 15:39 منتخب وطني شارك غرِّد أرسل 7 0 طفل عاشق لبلايلي يتفائل بفوز المنتخب الوطني أمام غينيا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور </div رابط دائم : https://nhar.tv/TorOW اقرأ أيضا "مواطن لحراس والي مستغانم :" ماتخافوش مانضربهش راني حارس بلدي أنا نحميه قناة النهار 21 سبتمبر دلال خير: طفل أصيب بمرض نادر.. إستعصى على الأطباء علاجه في الجزائر قناة النهار 09 سبتمبر تساؤلات: ما هي أسباب إرتفاع جرائم القـ.تل في الجزائر خلال الفترة الأخيرة ؟ قناة النهار 06 سبتمبر النوي يحمل مسؤولية حوادث المرور المميتة بفوكة لمسؤولي ولاية تيبازة ويطالبهم بإيجاد حلول سريعة قناة النهار 18 سبتمبر تساؤلات: إنطلاق عملية تكوين أساتذة تدريس اللغة الإنجليزية في الطور الإبتدائي قناة النهار 11 سبتمبر البويرة.. منع وتحويل الشاحنات من طريق الجباحية قناة النهار 04 سبتمبر فاسألوا: تَعِس عبد الدينار قناة النهار 12 سبتمبر الجلفة: وفـ.اة 8 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث مرور مأساوي قناة النهار 09 سبتمبر صهيب بن معمر: 3 أيام باش تقبلت وفاة الزميل مصطفى بن زينة قناة النهار 14 سبتمبر المسعف نعيم يوجه رسالة للفضوليين المتجمهرين حول حوادث المرور قناة النهار 14 سبتمبر