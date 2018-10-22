طفل يلقى حتفه غرقا ببركة داخل إحدى ورشات البناء في قسنطينة

لقي طفل مصرعة غرقا، في بركة مائية بإحدى ورشات البناء بالوحدة الجوارية المدينة الجديدة علي منجلي قسنطينة.

وذكرت مصادر للنهار، أن مصالح الحماية المدنية تدخلو من أجل إسعاف الغريقين في بركة مائية.

وأوضح المصدر،أن الضحية الأولى “ي.ج” من جنس ذكر يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف،تم العثور عليه متوفيا في عين المكان.

وتم انتشاله ونقله من طرف أعوان الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة الجديدة علي منجلي.

وحسب نفس المصدر، فإن والد أحد الطفلين، وجد إبنه قد غرق، وقام بإنقاذ الآخر من الموت.

وحين وصول أعوان الحماية المدنية تم انتشال جثة الغريق وانقاذ الضحية الثانية “أ.ب” يبلغ من العمر 04 سنوات.