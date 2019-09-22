طلبية يخرج عن صمته.. هذا سبب طلب رفع الحصانه عني

قال بهاء الدين طليبة أن طلب رفع الحصانة عنه جاء على خلفية شكوى تقدم بها كشاهد الى محكمة الشراقة سنة 2017.

واصدر النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن الافلان بيانا عاد فيه الى سنة 2017، أين تم استدعائه من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الشراقة كشاهد في القضية.

وقال انه أبلغ عن قضية ابناء جمال ولد عباس الأمين العام الاسبق للأفلان وشركائهم.

وقبل الانتخابات التشريعية سنة 2017 زاره ابناء ولد عباس، وطلبا منه 7 ملايير سنتيم ليكون على رأس القائمة الانتخابية للحزب في ولاية عنابة، وقال طليبة انه ابلغ مصالح الامن التي قبضت على ابناء ولد عباس.

وارد طليبة ان ولد عباس هرب ابنائه خارج الجزائر وأخمد القضية، حيث تم حفظ الملف من فيفري 2017 الى غاية جوان 2019.

واتهم طليبة،م ولد عباس بأنه هو من إعترص على اعادة تعينيه في منصب نائب رئيس المجلس، وهو من احاله على المجلس التأديبي.

كما اتهم طليبة، ولد عباس والعصابة بأنهم من جمع الاموال وانشاء شبكات الولاء التي تضمن لهم البقاء.

وفي الاخير تسائل طليبة، كيف انه هو الشاكي والمبلغ والمتعاون مع الضبطبة القضائية ويطالب برفع الحصانه عنه.