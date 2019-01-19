طلب قروض «أونجام» من المنزل و47 إلف «شومار» سيستفيد في 2019

الوكالة أعلنت عن تقليص عدد الوثائق في تكوين ملف الاستفادة

إطلاق مشاريع جديدة بقطاع الفلاحة والبيئة والتضامن لـ«البطالين»

إلغاء شهادة الميلاد وشهادة الانتساب لـ«الكناص» أو «الكاسنوس»

قررت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «أونجام»، إطلاق أزيد من 47 ألف مشروع جديد لفائدة الشباب العاطل عن العمل «شومار».

وذلك في كل من قطاع الفلاحة والصيد البحري والبيئة والتضامن، واعتماد إجراءات جديدة لتقليص الوثائق الإدارية لطلبي المشاريع للمقاولين الشباب.

مع إدراج تطبيق جديد للحصول على القرض المصغر من المنزل، يدخل حيّز التطبيق شهر فيفري القادم.

كشفت مصادر مسؤولة من وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، على صلة بملف المشاريع الجديدة لوكالة «أونجام» لـ«النهار».

أن الوكالة خصصت ما قيمته 181 مليار سنتيم، بزيادة 10 مليار دينار مقارنة بالسنة الماضية، لتمويل 47731 مشروع خلال سنة 2019.

لفائدة الشباب العاطل عن العمل على مستوى ثلاثة قطاعات، الفلاحة والصيد البحري والبيئة والتضامن.

وأكد مصادر «النهار» أن الوكالة تمنح القروض للشباب الراغبين في الاستثمار في مجال الفلاحة.

خاصة في مجال غرس مختلف الخضر والفواكة، بمبلغ لا يتعدى 100 مليون دينار لإنجاز مشاريع في قطاع الفلاحة.

كما سيستفيد أزيد 20 ألف شباب من تكوين في إطار المقاولاتية وتسيير المؤسسات.

كما ستعمل وكالة «أونجام» على تطوير النظام المعولماتي، لتسهيل عملية إحصاء عدد المؤسسات الناشئة وعدد المناصب التي فتحت.

وكشفت مصدر «النهار»، عن إجراءات إدارية جديدة ستعتمدها وكالة «أونجام» أمام المقاولين الشباب.

لتكوين الملف للاستثمار والاستفادة من إحدى المشاريع المقترحة لسنة 2019.

حيث تم إلغاء شهادة الميلاد للمعني صاحب المشروع في شروط تكوين الملف.

وكذا إسقاط شهادة الانتساب لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «الكناص»، أو لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «الكاسنوس».

وأيضا إلزامية إحضار شهادة إثبات عدم الاستفادة من الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة تمويل مشاريع «الكناك».

أو من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب «أونساج»، باعتبار أن مصالح وكالة «أونجام» يمكنها الحصول على هذه الوثائق عن طريق نظام الرقمنة.

وكذا يتم الاطلاع على ملف طالبي الاستمثار بوكالة «أونجام» حول استفادتهم من «الكناك» و«أونساج» من عدمها، عبر الرابط بين الإدارات.

هذا وأفادت مصادر «النهار»، عن استحداث تطبيق جديد للاستفادة من قروض من المنزل بدل التقدم لمصالح الوكالة.

حيث يمكن لطالبي القرض المصغر التسجيل عن طريق البوابة الإلكترونية التابعة لوكالة «أونجام».

لتقوم الأخيرة بتحديد موعد للمعني، قصد التقدم لدى مصالح الوكالة، للقيام بالإجراءات النهائية للطلب القرض.

حيث أكدت مصادر «النهار» أن هذا الإجراء سيدخل حيّز التطبيق بداية من شهر فيفري القادم، فيما ستقوم وكالة «أونجام» باستقبال ملفات طالبي الاستمثارات بداية من اليوم.