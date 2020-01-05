أطلقت قوات الأمن الفرنسية اليوم الأحد، النار على رجل هدد عناصرها بسكين، في مدينة ماتز، حسب مصادر متطابقة.

ووفقًا لوسائل إعلام فرنسية، فإنّ الرجل الذي هدد دورية الشرطة قبل أن يصاب بالرصاص، معروف بتطرفه كما أنّه يعاني مشاكل نفسية، وهو من مواليد عام 1989.

وأورد موقع “فرانس بلو”، أن المهاجم أصيب في منطقة الركبة، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يُحال على التحقيق.

وأوضح النائب العام في مدينة ماتز، كريستيان مركوري، أن المسلح المصاب كان مدرجًا ضمن قائمة “S” لمشتبهي الإرهاب، أيّ أنه من ذوي “الخطر العالي”.

وكان المسلح داخل محل تجاري في حي “بورني”، ثم خرج حاملًا سكينًا في يده ويصرخ في وجه دورية الشرطة.

وأشادت بلدية ميتز برد الفعل السريع لرجال الأمن الذين أطلقوا أربع رصاصات، وقالت إنّ عملية التدخل موثقة بكاميرات المراقبة االمثبتة في المكان.

صورة متداولة للعملية..

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