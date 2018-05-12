طمار :” مؤسسات مصغرة لإنجاز سكنات البناء الريفي مستقبلا “

قال وزير السكن عبد الوحيد طمار اليوم السبت،إنه سيتم تكليف المؤسسات المصغرة، لإنجاز سكنات البناء الريفي.

طمار وعلى هامش الزيارة الميدانية التي قادته اليوم السبت إلى ولاية غليزان، قال إنه سيتم تكليف المؤسسات المصغرة لإنجاز البناء الريفي،

القرار وحسب وزير السكن جاء للقضاء على مشكل تمويل هذه الصيغة السكنية، والتي عرقلت إنجاز الكثير من المشاريع.

وفي حديثه عن الصيغة السكنية الجديدة LPA شدّد الوزير على ضرورة اختيار الارضية الموجهة لانجاز السكنات.

ووأن تتلائم هذه الاوعية العقارية ومكان اقامة طالبي السكن مستقبلا في صيغ Lpa.