طوفان الأقصى.. القسام تقصف قاعدة “حتسريم” الجوية برشقة صاروخية

أعلنت كتائب “القسام” الجناح العسكري المسلح حركة “حماس”، عن قصف قاعدة عسكرية للجيش الصهيوني.

وحسب قناة كتائب القسام على تطبيق التلغرام، فإن الأمر يتعلق بقاعدة حتسريم الجوية الإسرائيلية، حيث تم قصفها بدفعة صاروخية.

وكانت كتائب “القسام” الجناح العسكري المسلح حركة “حماس”، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن قصف مدينة بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في غزة.

كما قصفت كتائب القسام أيضا بالصواريخ حشودا للجيش الصهيوني شرق بئيري بمنطقة غلاف غزة.