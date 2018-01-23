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طيارو وتقنيو الجوية الجزائرية يعلنون الدخول في إضراب  

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طيارو وتقنيو الجوية الجزائرية يعلنون الدخول في إضراب  
بقلم مروة عيجاج

أصدرت كل من نقابة موظفي الطيران وتقنيي صيانة الطائرات وقائدي الطائرات، بيانا مشتركا يطالبون السلطات العليا بالتدخل العاجل لإنقاذ المؤسسة.

وحسب بيان مشترك لنقابات شركة الخطوط الجوية الجزائرية تحوزلـ”النهار أونلاين” على نسخة منه، فقد لمحت النقابات إلى الدخول في إضراب في الأيام القادمة.

وقالت النقابات أن غياب الحوار، واتخاذ القرارات الفردية، دون التشاور مع الشركاء الاجتماعيين خلقت فوضى داخل المؤسسة.

فيما اشارت إلى أنّ النقابات قد تتخذ أسلوب الإضراب لوقف هذه التجاوزات، بما فيها عدم التزام الشركة ببنود الاتفاقية الجماعية.

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