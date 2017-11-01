قال وزير المجاهدين طيب زيتوني أن الصورة الآلاف من الشباب الجزائري أمام المركز الثقافي الفرنسي بالعاصمة غير مشرفة تماما.

واعتبر زيتوني لـ “النهارأونلاين” أن مثل هذه الظواهر تضر بصورة الجزائر، خاصة وتزامنها مع الذكرى 63 لإندالاع الثورة التحريرية.

وإعتبر الوزير تزامن تسجيلات المركز الفرنسي وذكرى أول نوفمبر بهذه الطريقة ليس بريئا، حيث قال: “لا يوجد صدف في السياسة”.

وشدّد طيّب زيتوني،على ضرورة عمل السلطات الجزائرية بما فيها وزارة المجاهدين الجزائريين إلى ضرورة وقف مثل هذه الصور المسيئة للجزائر.

ودراسة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الظواهر،خاصة وأن القضية تتعلق بطلاب العلم في الجزائر و هم مفخرتها و قوتها.