هنّأت الفنانة القبائلية “ظريفة” كلّ الشّعب الجزائري بمناسبة حلول السنة الأمازيغية، متحدّثة عن العادات والتقاليد بهذه المناسبة.

وتحدّثت ظريفة عن العادات والتقاليد التي يحتفل بها الجزائريون عند حلول السنة الأمازيغية الجديدة.

وأكّدت المطربة بأنّها لا تحتفل بالعام الميلادي “الريفيون” ولكنّها تحضّر للإحتفال بيناير.

من خلال لم شمل العائلة وتحضير مختلف الأطباق أشهرها الكسكس، والتراز، وكذا الوزيعة من خلال الذبيحة.

بالإضافة إلى مساعدة المحتاجين و تبادل الأطباق بين الجيران. و الحلاقة للأطفال.

وركّزت ظريفة في حديثها على “البوغنجة ” وهي عادة يقومون بها بتزيين الغراف والمشي به.

وخلال المشي به يرمى على حامله البقول الجافة من عدس ولوبيا، ليكون عام خير.