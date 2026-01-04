ظهروا في فيديو تحريضي عبر “تيك توك”.. ايداع 13 شخصا في وهران

وضعت المقاطعة الأولى للشرطة القضائية لامن ولاية وهران حدا لنشاط أخطر عصابة أحياء نشرت فيديو تحريضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وأوقفت 13 شخص، جلهم محل أوامر بالقبض. كما تمكنت من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الأنواع الأحجام.

وجاءت العملية بناءا على تحريات واستغلالا لمقاطع فيديوهات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تطبيق “التيك توك” يظهر فيه افراد الشبكة. يقومون بالترويج للعنف والتحريض على المشاجرة بين مختلف أبناء الأحياء لغرض خلق جو من الرعب والخوف. وسط الأحياء السكنية، الاختطاف، تحريض وتجنيد القصر على الانضمام لعصابة أحياء، وتحريضهم على فساد الاخلاق. التحريض على استهلاك المخدرات وترويجها عبر وسيلة معلوماتية، الاتجار بالمخدرات الصلبة ضمن جماعة اجرامية عابرة للحدود، الهجرة السرية.

كما مكنت التحريات الميدانية والتقنية محققوا المصلحة من تحديد هوياتهم ومكان تواجدهم وتوقيفهم الواحد تلو الآخر.

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن وإستصدار أذون بالتفتيش وتمديد الاختصاص، أسفرت العملية عن توقيف 13 شخص من أفراد الشبكة الإجرامية . حجز 17 سلاح ابيض محظور من مختلف الأنواع والاحجام حجز كلبين شرسين من فصيلة مالينوا يستعملها أفراد العصابة في تنفيذ اعتداءاتهم ومخططاتهم الاجرامية. مركبيتن ودراجتين ناريتين كانوا يستعملونها في تسهيل نشاطهم الإجرامي . وقارب مزود بمحرك بقوة 70 حصان + سترة يستعمل لتدبير الهجرة غير الشرعية . مبلغ مالي قدره 28 ملييون سنتيم .

كما تم تحرير إجراء قضائي قدموا بموجبه امام العدالة أين صدر في حقهم أمر إيداع.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور