البليدة: ظهور ثعابين سامة تثير الرعب وسط السكان بعد إصابة شاب بلدغة

شهدت ولاية البليدة خلال 24 ساعة الاخيرة ظهور تعابين في مختلف مناطق البليدة، حيث احدث حالة من الرعب والخوف في نفوس سكان الولاية في بعض المناطق.

وتعرض شاب يبلغ من العمر 18سنةالى لدغة ثعبان سام في ساقه اليمنى بحي بن هجوري التابع منطقة بن عاشور بالبليدة.

مما سبب له أعراض غثيان و شحوب الوجه وفقدان الوعي، حيث تم نقل المصاب من طرف اعوان الحماية المدنية باولاديعيش.

قبل ان يتم إسعافه وإجلاؤه رفقة الثعبان الذي تم إصطياده بواسطة طعم (ضفدع) لتتمكن مصلحة السموم بمستشفى بوفاريك من تقديم المصل اللازم.

كما تمكنت وحدة الحماية المدنية لدائرة موزاية من عملية إنقاذ لسكان حي 375 مسكن بعد أكثر من شهر من العيش في حالة ذعر و هلع من ثعبان كان يستغل خزانة إحدى العمارات كملجئ له.

وبالرغم من تدخل فرق الحماية المدنية لعدة مرات بعين المكان إلا أنها لم تتمكن من العثور عليه.و بعد نداء استغاثة آخر ليلة أمس من طرف سكان الحي عبر رسالة إلى مديرية الحماية المدنية من خلال الصفحة الرسمية في الفايسبوك.

تم خروج فرقة التدخل لأجل البحث عن الثعبان أين تم العثور عليه والقضاء عليه وانهاء حالة الخوف وإنقاذ السكان من خطره.

كما اكد المكلف بالاعلام عادل الزغيمي لنهار ان فترة ماي وجوان من كل سنة تعتبر فترات خروج الثعابين والأفاعي من سباتها وعملية البحث عن الطعام.

وبعدها فترة فقس البيوض، محذرا انه يجب الحيطة و الحذر أثناء عملية التجوال في المناطق الزراعية والجبلية وتفادي قلب أوتحريك الحجارة الصخرية للوقاية من اللدغات المفاجئة لها.