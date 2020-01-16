ظهور سمك الأرنب السام بسواحل تيبازة

ظهر سمك الأرنب السام الخطير على صحة الإنسان بأحد شواطئ مدينة الداموس بأقصى غرب تيبازة حسب ما افادت به مصادر من مديرية الصيد البحري اليوم لـ ” النهار اون لاين” .

وقد رصدت السمكة من قبل أحد صيادي منطقة الداموس الذي تعرف على شكله قبل أن يبلغ مصالح مديرية الصيد البحري و تربية المائيات.

و يعتبر سمك الارنب السام من الاصناف السمكية الدخيلة على البحر الأبيض المتوسط حيث تعد مياه البحر الأحمر، الموطن الأصلي لهذا السمك.

الذي يكون قد انتقل إلى مياه شرق المتوسط عبر قناة السويس ثم عن طريق المياه التركية سنوات الألفينات

اين بدأ يظهر في المناطق الجنوبية الوسطى لحوظ غربي المتوسط، حسب ذات المصادر.

و يعد ظهور سمك الارنب السام بسواحل تيبازة أو الجزائر عامة “قليل جدا” يكاد يحصى على الأصابع، حيث سجل آخر ظهور له بسواحل ولاية تيبازة سنة 2014، أي أن الظاهرة لا تستدعي للقلق، تؤكد ذات المصادر.