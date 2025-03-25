ظهور مجرة حلزونية عملاقة في السماء.. الفلك الدولي يُفسر!

شاهد العديد من سكان العالم الليلة الماضية، ظاهرة غريبة تمثلت بظهور جرم سماوي على هيئة مجرة حلزونية عملاقة تم تصويرها من قبل عدة شهود عيان.

وفسر مدير مركز الفلك الدولي، محمد شوكت عودة، الظاهرة، حيث قال أنها في الحقيقية عبارة عن إطلاق وقود زائد من قبل محركات أحد الصواريخ الفضائية وتحديدا الصاروخ Falcon 9.

حيث يقوم المسؤولون عن إرجاع الصاروخ إلى الأرض بالتخلص من الوقود الزائد قبل إعادته. وذلك تقليلا للمخاطر في حالة حدوث انفجار خلال رحلة العودة.

ويتجمد الوقود المنطلق من الصاروخ ويعكس أشعة الشمس ويبقى في حركة مستمرة نتيجة لحركة الصاروخ الذي انطلق منه. ليبدو في النهاية بالشكل الذي ظهر لشهود العيان ليلة أمس.