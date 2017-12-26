عائق كبير يُعطل رحيل سليماني عن “ليستر سيتي”!

سيجد الدولي الجزائري، إسلام سليماني عائقا جديدا، يعترض طريقه ورغبته في تغيير الأجواء والإنتقال لناد مُحترم خلال الميركاتو الشتوي الداخل.

وأكدت “الدايلي مايل”، بأن السن “30 عاما في جوان” يُمثل عائقا للمُهاجم، ويدفع المُهتمين به لضمه كإعارة لشراء عقده كاملا.

ويأتي هذا التفصيل، ليخلق مُشكلا جديدا لإبن عين البنيان، باعتبار “ليستر سيتي” يرفض فكرة إعارته، ويفضل بيع نهائيا للإستفادة ماليا.

ويمتلك الهداف السابق لـ”سبورتينغ لشبونة” مُقترحات مُهمة، ولكن إشتراط “الفوكسيس” لأكثر من 20 مليون جنيه إسترليني لتسريحه، يُعطل كل شيء.