عائلة الإرهابي “صالح”: سلموا أنفسكم استجابة لنداء العقل والضمير

قررت عائلة الإرهابي “ف. صالح” الذي كان قد سلم نفسه بجيجل تسليم نفسها للسلطات .

عائلات الإرهابيين تستمر في عودة الذين مكثوا سنوات بالجبال والأدغال في تسليم أنفسهم تباعا للسلطات والعودة إلى أحضان المجتمع.

واوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني ان عائلات الإرهابيين تستمر في تسليم أنفسهم تباعا للسلطات والعودة إلى أحضان المجتمع.

في هذا السياق قررت عائلة الإرهابي “صالح” بجيجل كسر حاجز الخوف والدخول من جديد في مسار الحياة الطبيعية في المجتمع.

وكان أفراد العائلة لحظة تسليم أنفسهم في ظروف اجتماعية متدهورة من حيث الصحة الجسدية والنفسية خاصة الأطفال الرضع.

حيث استفادوا من التكفل الكامل الذي قُدم لهم من طرف المصالح المختصة بتوفير العلاج واللوازم المساعدة على تلبية حاجياتهم المستعجلة.

وعبر افراد العائلة عن ارتياحهم واستعدادهم للمساهمة اتجاه الأشخاص المترددين.

من أجل إقناعهم بإتباع النهج الصحيح والاستجابة لنداء العقل والضمير.

وتمكين عائلاتهم من تجاوز الحاجز النفسي والظروف المأساوية والعودة إلى أحضان المجتمع.

وتدعو وزارة الدفاع الوطني مجددا جميع من تبقى من العائلات وبقايا الإرهابيين للتوبة والرجوع إلى جادة الصواب.

والاندماج في المجتمع واغتنام فرصة الاستفادة من التدابير القانونية السارية المتضمنة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.

وذلك على غرار الكثير ممن سلموا أنفسهم للسلطات العسكرية في الآونة الأخيرة.

بعدما تأكدوا أن طريق الإرهاب مسدود وأن الحل هو التعجيل بالنزول و العودة للمجتمع قبل فوات الأوان.