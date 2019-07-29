عائلة “العيد نويس” تبحث عن أباها الذي إختفى منذ 6 سنوات

مضت،ست 6 سنوات كاملة،على الإختفاء المفاجئ لـ”نويس العيد” البالغ من العمر 54 سنة، والذي ينحدر من مدينة بريكة ولاية باتنة.

ولم تتجرع لحد الآن ولغاية كتابة هذه الأسطر عائلته المكونة من الزوجة وبنتين مرارة الفقدان وغياب السند الوحيد لهم في هذه الحياة،

حيث بدأت هذه القصة حسب أسرة المفقود صيف سنة 2013، وعادت زوجة المفقود الى كرونولوجيا القصة والواقعة،

التي بدأت يوم 12 جوان من سنة 2013 حيث قالت أن الزوج إستيقظ صباحا كعادته من بيته العائلي بحي “الدرناني” غرب المدينة وعلى غرار سالف الأيام،

ليقضي الحاجيات اليومية المعتادة، إلا أن خروج الزوج هذه المرة لم تكن كسابقاته، حيث ظلت عائلته وبناته ينتظرون عودته إلى المنزل إلا أن المعني إختفى من دون رجعة ولم يترك أي أثر.

ليقوم أقاربه وذويه الإتصال بمصالح الأمن ومباشرة رحلة البحث الخاصة، أين تم الوصول الى معلومات شحيحة جدا

تفيد أنه شوهد في عاصمة الولاية باتنة، ليختفي نهائيا بعدها عن الأنظار ولم يسمع عنه شيئا.

كما أضافت المتحدثة أن زوجها الذي يعتبر من مواليد 1965 أحيل للتقاعد من صفوف الجيش الوطني الشعبي والذي كان أحد من أفراده إبان العشرية السوداء،

وذلك بعد إصابته بإضطرابات نفسية، إكتشفت بعد إختفائه للوهلة الأولى أن “العيد” قام بإحراق كل وثائقه ولم يترك أي شيء، سوى صورة كانت تحتفظ بها أحد بناته.

ليطول الإنتظار من ساعات إلى أيام فسنوات وهن في إنتظاره لعلى الأب يعود إلى دفئ وحضن العائلة، لكن دون جدوى.

وهذا وتناشد عائلته التي إحترقت بنيران غيابه أصحاب وذوي القلوب الرحيمة على كل من رآه أوتعرف على مكان تواجده الإتصال بالعائلة.