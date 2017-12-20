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عائلة القذافي تطالب بالكشف عن مصير ابنها الساعدي

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عائلة القذافي تطالب بالكشف عن مصير ابنها الساعدي
بقلم مصطفى.ق

طالبت أسرة الزعيم الليبي الراحل “معمّر القذافي” جميع الجهات الحقوقية والقانونية بتحمّل مسؤولياتهم تجاه اختفاء ابنها الساعدي القذافي.

وأفاد الإعلامي الليبي باسم الصول لـ “النهارأونلاين”، أن العائلة قالت انها فقدت الإتصال به، ولَم تتمكن هي محاميه من الإتصال بِه.
وأنّها لا تعلم له لا مكان احتجازولا ظروف احتجاز، إلاّ أنّه يقبع في سجون ومعتقلات تديرها الميليشيات.
وبالرغم من شهادة الشهود والإجماع على تبرئته مما نسب إليه وبدون أيّ مبرر يتم تأجيل محاكمته وعزله عن محاميه.
تهيب أسرة القذافي الحقوقيين والقيادات الإجتماعية وكل الشرفاء والأحرار.
إلى ضرورة التحرك واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية ابنها، وأنّها تحمل هذه الميليشيات وحكومات “فبراير” مسؤولية سلامة ابنها.

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