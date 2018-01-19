عائلة من 13 شخصا تعيش في خيم كاللاجئين منذ 1995 في الوادي

لا تزال عائلة متكونة من 13 شخصا تعيش في الخيم كاللاجئين منذ 1995 وهم على هذا الوضع بقرية “زاوية-رياب” بلدية جامعة بالوادي.

أين أكد رب العائلة لعموري إبراهيم أنه يتم توزيع أبناءه على الجيران أثناء هطول قطرات من المطر.

وتعيش داخل خيم العائلة المتكونة من ثلاث عائلات ابن متزوج وابنة مطلقة تعيش معها أولادها الثلاث.

واقع يبكي الحجر بين غبار ووصفات الأدوية التي لم تنتهي.

ربيعة الأم تطلب ستر الحال في سقف يأوي ابناءها، ويحميهم كجزائريين في بلد العزة والكرامة.

فيما لا يزال ملفهم منذ 23 سنة مؤجل لأسباب غير معروفة.