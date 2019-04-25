عادل أديب: “قناة النهار أعادت إحياء مشروع الرايس قورصو”

أكد المخرج المصري عادل أديب، مخرج رائعة “الرايس قورصو” الذي سيُبث خلال شهر رمضان، أن قرار قناة “النهار” بإعادة إحياء مشروع قورصو، كان بمثابة إعادة الروح لفريق كامل.

وذلك بعد جهد وتعب كبيرين، والفضل في ميلاد هذا العمل من جديد يعود بالدرجة الأولى لقناة “النهار”.

وأضاف أديب أن “النهار” آمنت بهذا المشروع، وشعرت بأهميته في حين تركته بعض الجهات للأسف في وقت سابق.

وقدم أديب شكرا خاصا للمدير العام لـ”النهار”، أنيس رحماني.

وقال أديب، إنّ رحماني تعامل مع هذا العمل بفن وليس بصيغة المال، وتمكن من إعادة الحياة لنفوس فريق عمل كامل.