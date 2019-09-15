عاصي الحلاني يطمئن محبيه عن صحته عبر رسالة على تويتر

بعد سقوطه عن الحصان، وانتشار أنباء عن الحالة الصحية الصعبة للنجم اللبناني عاصي الحلاني، طمأن الأخير محبيه عن حالته الصحية، عبر رسالة بتويتر.

وكتب عاصيالحلاني: “إلى جميع الأحباء والأوفياء، أشكركم جزيل الشكر لسؤالكم عني، وإنني ممتن لكم على إهتمامكم ودعواتكم، سائلاً الله أن يمدكم بالسعادة والحياة الكريمة”.

وتابع الفنان: “أنني بخير وأتماثل للشفاء بإذن الله تعالى له الحمد والشكر..وإن شاء الله ألقاكم قريباً…”.

وكان عاصي الحلاني، قد تعرض لحادث حين كان يمتطي الحصان، في مزرعته، وأصيب بعدة جروح ورضوض في يده ووجهه ورقبته.