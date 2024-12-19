عامان حبسا ل 4 طلبة جامعيين سرقوا سيارة مركونة بالشراقة

قضت محكمة الشراقة بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق 4 طلبة جامعيين تورطوا في تنفيذ عملية سرقة سيارة مواطن .

تحريك الدعوى العمومية انطلقت بشكوى تقدم بها الضحية تفيد تعرض سيارته للسرقة، وعلى مباشرة التحقيق في البلاغ تم التوصل للمركبة، وأربع شباب لهم ضلع في الجريمة.

المتهمين مثلوا مساء اليوم الخميس أمام محكمة الشراقة واعترفوا بفعلتهم، منوهين أنهم طلبة جامعيين أحدهم يدرس جيولوجيا، وآخرين تقني ميكانيك، وأنهم لم يستوعبوا لحد الساعة ما فعلوه وعبروا عن ندمهم لذلك وطلبوا الصفح من الضحية مع تعويضه على الضرر الذي لحق المركبة.

هيئة دفاع المتهمين رافع بطلب أقصى ظروف التخفيف لفائدة الطلبة المتهمون،منوهين أن موكليهم اعترفوا بما اقترفوه ويدركون تبعات فعلتهم، وطلبوا بهئة المحكمة النظر إليه بعين الرأفة خاصة أنهم على أبواب اجتياز امتحانات السداسي الأول بعد العطلة الشتوية.

وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية، قبل أن تنطق المحكمة بالحكم السالف ذكره.