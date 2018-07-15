عاملة في صيدلية تسرق 8000 قرص “إيريكا” لبيعها “مارشي نوار” في “شوفاليه”!

فتحت، مؤخرا، مصالح أمن دائرة بوزريعة في العاصمة بموجب تعليمة نيابية لدى محكمة بئر مراد رايس، تحريات معمّقة حول ملابسات تورط عاملة في صيدلية بسرقة 150 علبة من المؤثر العقلي، تحتوي على أكثر من 8000 قرص من محل في “شوفاليه“، قصد إعادة بيعها بطريقة غير مشروعة من دون وصفات طبية.

تحريك ملف قضية الحال حسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار”، تعود إلى تاريخ 8 جانفي 2018، حينما اكتشفت صاحبة صيدلية تتواجد بمنطقة “شوفاليه“ اختفاء 150 علبة من المؤثر العقلي “إيريكا” 150 ملغ، والعلبة الواحدة تحتوي على 56 قرصا، وبعد الاستفسار من عاملات الصيدلية، أكدن لها أن المسماة “ب.ع”، وهي عاملة مصرح بها لدى الضمان الاجتماعي، هي من قامت كعادتها بالاتصال بمورد الأدوية وتقدمت بطلبية 150 علبة من دواء “إيريكا” مقسمة على مرتين، الطلبية الأولى بها 50 علبة والثانية بها 100 علبة، وعند الاستفسار من المعنية، أكدت أنها قامت بإرجاعها لمورد الأدوية الذي نفى ذلك الأمر، مدعما أقواله بوثائق ثبوتية، مما جعلها تشك في أنها تصرفت في بيعها من دون وصفات طبية بطريقة غير مشروعة، كما تم اكتشاف اختفاء مبلغ إجمالي بقيمة مليار ونصف مليار سنتيم، وذلك على دفعتين، الأولى بقيمة 600 مليون سنتيم والثانية بقيمة 900 مليون سنتيم، وباعتبار أن المشتبه فيها الوحيدة التي تحوز على نسخة من مفاتيح الصيدلية وكذا المسؤولة عن شراء الأدوية، فقد قامت بتقييد شكوى ضدها لدى وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس في العاصمة بخصوص السرقة وخيانة الأمانة.

وبانطلاق التحريات، تم استدعاء الشاكية بتاريخ 5 أفريل 2018، أين تمسكت بمضمون شكواها، وفي المقابل، تقدمت عاملة أخرى بذات الصيدلية للإدلاء بشهادتها، أين أكدت أن المشتبه فيها بعد مطالبتها بتسليم الوثيقة الخاصة بإرجاع الأدوية ادّعت أنها ضيّعتها، وهي ذات التصريحات التي أكدتها عاملة أخرى.

ومواصلة للتحريات، تم سماع أقوال المشتكى منها التي نفت الأفعال المنسوبة إليها، وأكدت أن القضية جاءت من تبعات رفعها شكوى ضد ربّة عملها لدى مفشية العمل بعد امتناعها عن تقديم مرتبها لمدة شهرين، وأضافت أنها تعرضت للطرد بعد عدة تهديدات بتوريطها، وبخصوص المسروقات، أكدت أنها لم تتقدم بأي طلبية للأدوية، كما أن الشاهدة الثانية مخولة هي الأخرى على تقديم الطلبيات، نافية حيازتها لنسخة من مفاتيح الصيدلية مثلما زعمت الشاكية، في انتظار إحالة الملف على نيابة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.