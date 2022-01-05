عامين حبسا لجزائري اعتدى على زوجته السابقة في فرنسا

حكم على جزائري يبلغ من العمر 36 عامًا أول أمس الاثنين، بالسجن لمدة 24 شهرًا. بما في ذلك 12 حكماً مع وقف التنفيذ، لارتكاب أعمال عنف ضد زوجته السابقة، في سان مارسيل سور أود بفرنسا.

وحسب المقال الصادر على موقع indépendant الفرنسي فبتاريخ 16 سبتمبر،.تدخلت قوات الدرك الفرنسية في منزل الضحية التي أصيبت برضوض عديدة في جسدها. حيث قام طليقها بتعنيفها ما أدى إلى إصابتها بالعجز التام عن العمل لمدة 4 أيام.

ويتمتع المواطن الجزائري بسجل إجرامي، حيث لديه ما لا يقل عن 20 إدانة لوقائع مماثلة في عام 2016.

وشهدت ابنتا الضحية اللتان تبلغان من العمر 15 و 16 عامًا تدهورًا نفسيًا وجسديًا، جراء تعنيف والدتهما من قبل والدهما.

واعترف المتهم أمام هيئة المحكمة بالجرم المنسوب إليه، مشيرا أنها مشاحنات بين الزوجين.

وتم الكشف عن سلوك تلاعبي لدى المتهم، حيث وصه الطبيب النفسي أمام المحكمة بالمنحرف النرجسي.

وحُكم على الرجل أخيرًا بالسجن لمدة 24 شهرًا، 12 منها موقوف النفاذ، مع الإقامة الجبرية ومنعه منعا باتا الاتصال أو الاقتراب من الضحية.