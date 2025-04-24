عام حبسا لعون سابق بالحماية المدنية لترويجه أخبار كاذبة للجمهور

أدانت محكمة الجنح ببئر مرادرايس بالعاصمة عون سابق بالحماية المدنية “ح.ع” بعقوبة عام حبسا. و100 الف غرامة مالية نافذة لمتابعته بترويج أخبار كاذبة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

و جاء هذا الحكم بعد أن تم توقيفه من قبل عناصر الأمن عقب نشره و ترويجه أخبار كاذبة للجمهور. و القذف ببث فيديو مباشر عبر صفحته بمواقع التواصل الإجتماعي “الفايسبوك”. مع قيامه بتوجيه عبارات مست بسمعة قطاع الحماية المدنية.

المتهم و بعد مثوله امام هيئة المحكمة وجهت له تهم نشر و ترويج أخبار كاذبة للجمهور و القذف،حيث انكر التهم المتابع بها جملة وتفصيلا. وصرح أنه كان يعمل كعون بالحماية بتمنراست وتم تحويله الى الجزائر العاصمة. و تم توقيفه تعسفيا بعد نشره الفيديو ،مرتديا بدلة الحماية المدنية.

وحسب تصريحاته انه وجه في الفيديو رسالة لرئيس الجمهورية يطالب بها بحقوقه ،ولم يسئ الى أي قطاع. بل اكد أنه كان يشتكي من نقائص بالقطاع من بينها غياب سيارات الاسعاف ،وبعد مطالبته بذلك تم توقيقه وإحالته على مجلس التأذيب .

وللتذكير وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مرادرايس سبق وان التمس ضده تسليط عقوبة 18 شهر حبس نافذ و50 ألف دج غرامة مالية. لتسلط عليه المحكمة عام حبسا نافذا.

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