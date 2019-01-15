عام حبس نافذ لتلميذ مطرود اعتدى على مدير ثانوية بالوادي

أدانت محكمة الدبيلة شرق ولاية الوادي، شاب بعام حبس نافذ وغرامة مالية بقيمة 20 مليون بتهمة الاعتداء على موظف أثناء أداء مهامه.

تفاصيل الواقعة تعود إلى الأسبوع الماضي، أين تعرض مدير ثانوية محمد حليس ببلدية حساني عبد الكريم شرق الولاية إلى اعتداء من طرف تلميذ مطرود من السنة الفارطة.

واستغل المعتدي خروج المدير من المؤسسة بعد انتهاء فترة الصباحية، ليتفاجأ بالمعتدي انهال عليه بالضرب

مما استدعى تدخل الحراس والأساتذة لإنقاذ المدير الذي تم تحويله للاستعجالات الطبية جراء الجروح التي تلقاها.

فيما نظم وقتها الأساتذة والطاقم التربوي وفعاليات المجتمع المدني احتجاج أمام مقر المؤسسة ومقر مديرية التربية

منددين بالاعتداء الشنيع والذي لا يعكس تقاليد وإعراف المنطقة المحافظة.

وتأسست مديرية التربية طرفا في القضية وكلفت قسم المنازعات بتخصيص محامي للمرافعة مع المدير

الذي أودع شكوى لدى مصالح الأمن انتهت بتوجهها للعدالة التي قضت بالحكم سالف الذكر.