عباسي مدني في ذمة الله

توفي، اليوم الأربعاء، مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ ” الفيس”، عباسي مدني.

للإشارة، كان عباسي مدني، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 88 سنة، مقيم في قطر منذ خروجه من السجن سنة 1997.

وعاد عباسي مدني الذي ولد 1931 في سيدي عقبة ببسكرة، بعد الاستقلال إلى مقاعد الدراسة، حيث أكمل ليسانس في الفلسفة.

وواصل الدراسات العليا حتى الدكتوراه الدرجة الثالثة، في التربية المقارنة.

وما بين1975 و178 درس عباسي مدني، درس في العاصمة البريطانية، حيث حاز دكتوراه الدولة في مادة التربية.

كما انتخب في مجلس الشعبي الولائي للجزائرا لعاصمة باسم جبهو التحرير الوطني.

ومنذ 1982 أصبح ناشطا من أجل قيام دولة إسلامية، معلنا في اكتوبر 1988 تأسيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ.