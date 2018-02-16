عباس: “إذا إنهزمنا أمام إتحاد العاصمة سنسقط..”

الرياضة
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عباس: “إذا إنهزمنا أمام إتحاد العاصمة سنسقط..”
بقلم كريم.تيغرمت

كشف مدرب إتحاد الحراش، عزيز عباس، أنه شرح للاعبيه أهمية الفوز في مباراتهم أمام إتحاد العاصمة، وأن الخسارة تعني السقوط.

وصرح عزيز عباس للإذاعة الوطنية: “قلت للاعبين إذا فشلنا في الفوز اليوم أمام إتحاد العاصمة، سنسقط للقسم الثاني”.

وأوضح: “أنا من المدربين الذين يحبون وضع اللاعبين أمام الواقع، لإشعارهم بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم”.

وتابع: “نريد الفوز على إتحاد العاصمة لتأكيد نتيجة قسنطينة، وبذلك أيضا سنضع فريقيي شبيبة القبائل ودفاع تاجنانت ورائنا في جدول الترتيب”.

وعاد عزيز عباس لسبب قبوله مهمة تدريب الحراش موضحا: “قبلت هذه المهمة لأنني أحب التحدي، وهذه الوضعية لا تخيفني”.

وأضاف: “مررت بنفس التجربة مع العلمة الموسم الماضي، والمشكل الحالي في الحراش، هو مشكل مالي وإداري، وأنا هنا لإعادة الثقة للاعبين”.

وختم المدرب عزيز عباس، تصريحه قائلا: “سأوضف خبرتي السابقة، لصالح إتحاد الحراش، لضمان البقاء هذا الموسم”.

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