عباسي مدني في ذمة الله

توفي، اليوم الأربعاء، مؤسس الجبهة الإسلامية للإنقاذ، عباسي مدني
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لقي 37 شخصا حتفهم، وأصيب 1349 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في عدة حوادث مرور عبر التراب الوطني.
حسب ما افادت به اليوم الاربعاء حصيلة لمصالح الحماية…
تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالشلف، بأحد أكبر مروجي المخدّرات بالمنطقة، حسب بيان لمصالح الأمن، اليوم الأربعاء.
وكشف المصدر، أنه تم حجز قرابة 8 كغ…
أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني، أمس الثلاثاء، قرب بني ونيف، ولاية بشار، 03 تجار مخدرات
كانوا على متن سيارة سياحية محملة…
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